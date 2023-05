Como começou a investigação que colocou Bolsonaro na mira da PF

A operação da PF que já resultou na prisão de três assessores de Jair Bolsonaro na manhã desta quarta-feira teve origem em uma investigação preliminar que está sendo realizada pela Corregedoria-Geral da União, da CGU, sobre uma denúncia de adulteração do cartão de vacinação do ex-presidente.

A apuração começou ainda nos últimos dias do governo Bolsonaro. As informações levantadas pelo órgão foram compartilhadas com a Polícia Federal, o que subsidiou a operação “Venire” — que apura a suposta prática dos crimes de inserção de dados falsos de vacinação contra a Covid-19 em sistemas do Ministério da Saúde.

A Investigação Preliminar Sumária foi aberta partir de um pedido de Lei de Acesso à Informação para obter o cartão de vacina de Bolsonaro, e ainda não foi concluída.

A CGU já decidiu, no último dia 13 de março, liberar o acesso ao documento, mas condicionou a entrega à finalização da apuração.