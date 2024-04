Comissão do Senado convidará Elon Musk para debate sobre “Twitter Files”

A Comissão de Segurança Pública do Senado vai convidar o empresário sul-africano Elon Musk, dono do X, antigo Twitter, para um debate sobre os chamados “Twitter Files Brazil”, que o jornalista Michael Schellenberger, dos Estados Unidos, usa para acusar tribunais superiores brasileiros de abuso de poder.

Além de Musk, o convite para a audiência pública, proposta pelo senador Eduardo Girão (Novo-CE), estende-se também ao próprio Schellenberger e ao jornalista português Sérgio Tavares. A inclusão do dono do X no debate foi ideia de Jorge Kajuru (PSB-GO), vice-líder do governo no Senado.

Nesse fim de semana, Musk acusou o STF de censura e ameaçou descumprir ordens judiciais do tribunal. Em resposta, o STF incluiu o empresário nos chamados inquéritos das fake news, sob suspeita de obstrução à Justiça, incitação ao crime e organização criminosa.