Com risco de derrotas ao governo, Congresso deve analisar vetos de Lula

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Deputados e senadores vão se reunir, nesta semana, para analisar, na sessão do Congresso, a série de vetos presidenciais.

Marcada para quinta, será a primeira sessão deliberativa do ano sobre o tema. O Parlamento já tem 32 vetos e dois projetos de lei na fila de pendências.

As votações oferecem riscos ao Planalto, já que uma grande ala de deputados e senadores está insatisfeita com a articulação política de Lula e com o recente movimento, usando o STF, para derrubar a desoneração de setores da economia e de municípios.

O governo ainda negocia quais vetos devem ser incluídos na cédula de votação e quais devem ser analisados de forma separada. Na semana passada, Rodrigo Pacheco e Lula tiveram uma conversa para ajustar esse meio de campo.