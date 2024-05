Pacheco mostra a Lula onde o calo aperta no Congresso

Convidado por Lula para uma conversa no Palácio da Alvorada na noite desta quinta, Rodrigo Pacheco falou a sós com o petista por mais de uma hora. O Radar apurou que o bate-papo ocorreu em tom ameno, apesar das recentes divergências políticas entre o presidente do Senado e o Governo Federal, como a questão da desoneração da folha.

Durante o encontro, o senador mineiro apresentou a Lula suas preocupações com a reoneração dos municípios e de 17 de setores com alta empregabilidade e com a dívida dos estados — problema para o qual o Planalto promete um projeto desde o fim do ano passado. Pacheco apontou ao anfitrião que essas questões impactam diretamente na relação do Executivo e do Congresso com prefeitos, govenadores e importantes setores da economia.

O presidente do Senado destacou ainda que, para além da questão orçamentária e fiscal, o componente político envolvendo essas preocupações também merece a atenção do Planalto, e pediu uma solução rápida para os pontos — uma vez que o STF concedeu liminar a pedido do governo para suspender trecho da lei aprovada pelo Congresso.

Após a conversa reservada, os dois foram jantar com outros ministros e líderes do governo no Congresso. O Radar apurou que Pacheco deixou a reunião confiante e satisfeito com o compromisso do petista de que os temas serão tratados como prioridade e que uma solução será apresentada o mais rápido possível.