Com polícia mais letal do país, Bahia recebe 200 câmeras corporais do MJSP

Líder disparado em letalidade policial no país, o estado da Bahia assinou um acordo com o Ministério da Justiça e Segurança Pública para aderir ao Projeto Nacional de Câmeras Corporais e receber 200 unidades do equipamento, doadas pela Embaixada dos Estados Unidos.

Segundo dados compilados pelo governo Lula, a Bahia registrou 1.410 mortes decorrentes de intervenção policial até outubro de 2023. O Rio teve a segunda polícia mais letal no período, com 770 mortes registradas, seguido por Goiás (454), Pará (431) e São Paulo (407).

O acordo foi assinado por Flávio Dino, que em breve será substituído oficialmente por Ricardo Lewandowski à frente do Ministério da Justiça e Segurança Pública; pelo governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues; pelo secretário nacional de Segurança Pública, Tadeu Alencar; pelo secretário nacional de Acesso à Justiça, Marivaldo Pereira; e pelo secretário estadual de Segurança Pública da Bahia, Marcelo Werner Derschum Filho.