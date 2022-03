Com Paulinho da Força, Solidariedade anuncia apoio a ACM Neto na Bahia

Em encontro nesta terça-feira em Brasília, o Solidariedade anunciou apoio à pré-candidatura de ACM Neto (União Brasil) ao governo da Bahia.

Com a retirada das possíveis candidaturas dos senadores Jaques Wagner (PT) e Otto Alencar (PSD) ao Executivo baiano, o ex-prefeito de Salvador se coloca como o principal nome na corrida eleitoral.

“Estamos na base de ACM Neto desde sua primeira eleição para a prefeitura de Salvador e vamos marchar juntos na campanha para o governo do estado, porque ele é o único candidato que pode colocar a Bahia na rota do desenvolvimento”, disse Luciano Araújo, presidente do diretório do Solidariedade na Bahia.

No estado, o partido tem hoje 60 vereadores e três prefeitos — e já mira lançar 40 candidatos à Câmara dos Deputados e 64 à Assembleia Legislativa.

“No sábado passado, recebemos o apoio do Cidadania e, hoje, do Solidariedade. Estamos fortalecendo nossa base com partidos que têm compromisso com as aspirações dos baianos”, disse ACM Neto.

O acordo selado nesta terça em Brasília teve a presença do presidente nacional do Solidariedade, Paulinho da Força (SP). No cenário nacional, inclusive, o deputado tentou recentemente articular a ida de Geraldo Alckmin à sua legenda, de forma a ocupar a vice na chapa de Lula ao Planalto.