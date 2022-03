A agonia petista para encontrar um nome que enfrente ACM Neto na Bahia

Poucos dias após ter anunciado a retirada de sua pré-candidatura ao governo da Bahia em favor de uma articulação com Otto Alencar (PSD) na cabeça de chapa, o senador Jaques Wagner (PT) declarou na manhã desta segunda que o partido terá candidato próprio no estado.

Em entrevista à Rádio Metrópole, o petista disse que há três nomes possíveis na disputa contra o principal adversário, ACM Neto (DEM), ao governo — e que mais detalhes serão definidos após reunião com o ex-presidente Lula nos próximos dias.

“Na verdade, basicamente você tem três nomes aqui. Tem o nome do secretário de educação Jerônimo, tem o nome do secretário de articulação política Luiz Caetano, e tem o nome da prefeita de Lauro de Freitas, Moema Gramacho”, disse o senador.

Jaques Wagner disse ainda que Otto disputará a reeleição no Congresso, e que o governador Rui Costa cumprirá seu mandato até o fim, não disputando a eleição ao Senado, como era inicialmente considerado pelo partido.

A aresta que ainda precisará ser aparada é a participação do PP nas negociações — com a possível campanha de Rui ao Senado, o vice João Leão (PP) assumiria o governo baiano a partir do próximo mês.

“Vamos ter que conversar de novo com o PSD e com o PP pra ver como que a gente ajusta a chapa. Porque João Leão já estava praticamente combinado que ele 1º de abril sentava na cadeira. Com isso, ele não senta. Cabe a nós, já falei com todo mundo do partido. O partido tem maturidade, quero ver isso daqui pra quarta se escolhe o nome”, disse Wagner à rádio.