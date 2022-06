Com o governo penando no social, ministro vai resgatar fósseis na França

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Com milhares de famílias na fila do Auxílio Brasil, o ministro da Cidadania, Ronaldo Bento, o homem destacado para pilotar a política social do governo de Jair Bolsonaro, foi passear na França recentemente.

A viagem de trabalho serviu para Bento “resgatar” um carregamento de 998 fósseis roubados em 2013 de sítios brasileiros. “É com grande satisfação que o governo brasileiro recebe esses 998 fósseis contrabandeados do Geoparque Araripe. Desde 2013 há um trabalho do nosso corpo diplomático para conseguir a repatriação deste material”, disse Bento.

A política social é hoje o ponto fraco de Bolsonaro justamente por não ser uma das prioridades da agenda do governo.