Com Marina, Rede filia em SP ex-presidente do INPE demitido por Bolsonaro

Com a presença da ex-ministra do Meio Ambiente Marina Silva, a Rede realiza neste sábado, em São Paulo, o evento de filiação estadual para anunciar os novos integrantes do partido e as pré-candidaturas para 2022.

Dentre os ingressantes na legenda, está Ricardo Galvão, ex-presidente do INPE — o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais –, que deverá concorrer a deputado federal. O físico foi demitido pelo presidente Jair Bolsonaro em 2019, após defender dados da entidade referentes ao desmatamento na Amazônia.

Também será lançado à Câmara o nome de Nicole Puzzia e, à Assembleia Legislativa, os nomes de Budga Deroby Nhambiquara e Edilson Marciano.

A direção nacional da Rede aprovou, há quase duas semanas, a federação do partido com o PSOL — que, agora, ainda precisa dar o aval para confirmar a aliança. Caso fechado, o acordo determina que as legendas terão que seguir de forma unificada pelos próximos quatro anos.

Um dos pontos firmados no acordo é que estará liberado o apoio informal de membros de ambas as siglas a um presidenciável que não seja aquele escolhido pela federação. Com isso, o endosso não se configurará como infidelidade partidária.

Lideranças históricas da Rede, como Marina Silva e Heloísa Helena, têm divergências declaradas em relação ao ex-presidente Lula. Marina, inclusive, chegou a ser cogitada como vice na chapa de Ciro Gomes à presidência, mas as negociações não vingaram.

Em São Paulo, a repercussão de que o partido apoiaria a candidatura de Fernando Haddad (PT) ao governo irritou dirigentes estaduais, que se manifestaram declarando que não apenas o apoio ao petista não estava fechado, mas que também o ex-prefeito sequer havia mostrado interesse em dialogar com a sigla estadual.