De olho em cláusula de barreira, Rede aprova federação com PSOL

De olho em aumentar a bancada de parlamentares e vencer a cláusula de barreira, a Rede Sustentabilidade aprovou na tarde deste sábado a formação de uma federação com o PSOL.

O anúncio foi feito pelo senador Randolfe Rodrigues (AP) em suas redes. “É com imensa alegria que anuncio que o nosso partido decidiu, de forma unânime, pela federação com o PSOL. Um passo importante na nossa luta contra o fascismo e por um Brasil mais justo e sustentável para o nosso povo!”, publicou o parlamentar.

Nas eleições deste ano, a cláusula de barreira passará a exigir dos partidos 2% dos votos válidos — ou a eleição de pelo menos onze deputados federais em ao menos nove estados. As siglas que não cumprirem o patamar mínimo não terão direito a, por exemplo, os recursos do fundo partidário.

O acerte da Rede com o PSOL — que ainda vai bater o martelo sobre a união na próxima semana — é mais um aceno em direção a um possível apoio à candidatura do ex-presidente Lula (PT). Na última semana, dirigentes do partido se reuniram com a direção nacional do PT e apresentaram uma carta de condições que direcionariam as conversas.

A expectativa é que a decisão final do partido seja tomada em 30 de abril.