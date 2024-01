Com leucemia, quadro de ex-deputado Campos Machado se agrava no hospital

Deputado por 36 anos consecutivos na Alesp, entre 1987 e 2023, Antônio Carlos de Campos Machado está internado com leucemia na UTI do Hospital Sírio-Libanês. Ele soube da doença há cerca de 20 dias e, nesta sexta-feira, a equipe médica avisou aos familiares sobre o agravamento do quadro.

Na Assembleia Legislativa de São Paulo, o Hall Monumental é preparado para homenagear o ex-parlamentar, caso Campos Machado não apresente uma melhora inesperada.

Entre 1988 e 2020, Campos Machado foi filiado ao PTB e deixou o partido após o então chefe da sigla Roberto Jefferson inclinar o posicionamento ideológico ao bolsonarismo. Nos anos seguintes, ele cumpriu seu mandato pelo Avante.

Sem conseguir se eleger após oito legislaturas seguidas, o ex-deputado se filiou em junho do ano passado ao PSD. No partido, usou sua influência para ajudar o cacique Gilberto Kassab a converter prefeitos do interior de São Paulo.