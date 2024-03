Com indicativo de prisão, STJ vai julgar Robinho nesta semana

Na próxima quarta, a Corte Especial do STJ vai julgar o pedido de homologação da sentença da Itália que condenou o ex-atacante Robinho a 9 anos de prisão por estupro.

O indicativo de ministros da Corte ouvidos pelo Radar é de que o tribunal deve confirmar a prisão e determinar que o ex-jogador cumpra a pena pelo crime no Brasil.

A sessão terá transmissão do canal oficial do STJ no YouTube e será aberta para imprensa, com espaço para 36 lugares.