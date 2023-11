Com Braga Netto inelegível, Portinho quer que PL defina candidatura no Rio

Um dos pré-candidatos do PL à Prefeitura do Rio, o senador Carlos Portinho afirmou ao Radar nesta quarta que lamenta a decisão do TSE, que na véspera tornou inelegível o general Walter Braga Netto, apesar de o ex-ministro do governo Bolsonaro ser seu adversário interno na disputa. Disse ainda achar que, agora, o partido deve definir quem será o candidato “o quanto antes”, se possível até o fim de novembro.

Após o julgamento desta terça, o nome do deputado federal Alexandre Ramagem, ex-diretor-geral da Abin do governo Bolsonaro, ganhou força nas redes sociais entre bolsonaristas — sendo defendido publicamente pelo ex-chefe da Secom Fabio Wajngarten, por exemplo.

“Essas conversas [sobre a candidatura] já vêm acontecendo há algum tempo. O partido, eu sempre falei, tem quadros. O Braga Netto, eu particularmente até lamento, mesmo sendo pré-candidato, porque acho que foi muito exagerada essa decisão. Mas, enfim, do jeito que tá, é hora de pacificar o país, não é hora de acirrar ainda mais. A gente tá entrando numa crise econômica sem precedente. Se o país não estiver pacificado, só agrava ainda mais a estabilidade. Instabilidade econômica e política é a receita do fracasso”, declarou Portinho, que é líder do PL no Senado.

“Mas, vamos lá. Tem o delegado Ramagem, tenho eu no páreo, né? Vamos ver como é que a gente, o PL caminho. Acho que o PL tem que definir o quanto antes, se possível até o final desse mês de novembro, porque a gente tem conversas, eu mesmo ainda tenho conversas em andamento com outros partidos, e eles também querem saber com quem que eles vão ou se lançam candidatos”, concluiu o senador.