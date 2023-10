TSE volta a condenar Bolsonaro e também torna Braga Netto inelegível

Atualizado em 31 out 2023, 21h36 - Publicado em 31 out 2023, 19h01

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) condenou nesta terça-feira, 31, Jair Bolsonaro e Walter Braga Netto à inelegibilidade até 2030 por uso eleitoral das comemorações do Bicentenário da Independência do Brasil, em 7 de setembro do ano passado. A chapa era acusada de abuso de poder político, uso indevido dos meios de comunicação e conduta vedada nos eventos.

O placar ficou em 5 a 2 pela condenação de Bolsonaro e Braga Netto à inelegibilidade. Esta é a segunda condenação do ex-presidente no TSE. Ele já está impedido de concorrer até 2030 por abuso de poder político, após ter espalhado notícias falsas sobre o sistema eleitoral em uma reunião com embaixadores no Planalto. No caso de Braga Netto, a condenação é inédita.

Relator dos processos, o ministro Benedito Gonçalves inicialmente havia votado pela condenação de Bolsonaro e defendido a aplicação de multa de 425,6 mil reais, mas, no caso de Braga Netto, tinha defendido apenas a aplicação de multa de 212,8 mil reais. No entanto, ele alterou parte de seu voto nesta terça, ajustando para que Braga Netto também se tornasse inelegível.

Floriano de Azevedo Marques, André Ramos Tavares, Cármen Lúcia e Alexandre de Moraes votaram a favor da condenação à inelegibilidade dos dois e aplicação de multas nos mesmos valores defendidos por Gonçalves.

Já o ministro Raul Araújo votou contra a condenação de Bolsonaro e Braga Netto. Nunes Marques também votou contra a condenação, mas defendeu a aplicação de multa de 40 mil reais ao ex-presidente.

