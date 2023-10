COB supera marca de 30 mil profissionais capacitados em cursos gratuitos

Atualizado em 3 out 2023, 18h24 - Publicado em 3 out 2023, 18h30

O Comitê Olímpico do Brasil superou a marca de 30.000 alunos formados em cursos gratuitos oferecidos por sua área de educação para atletas, gestores, treinadores e demais profissionais do esporte.

Os programas de capacitação e desenvolvimento são promovidos desde 2009 pelo Instituto Olímpico Brasileiro. Ao todo, mais de 33.000 pessoas concluíram as mais de 450 edições de cursos realizadas nesse período.

Só em 2022, 5.914 alunos se formaram, sendo 43% deles mulheres e 57% homens.

“Vejo como a consolidação de um trabalho que exige muito esforço, dedicação e planejamento. Havia uma lacuna no que diz respeito à formação ligada ao esporte olímpico e, aos poucos, temos conseguido preenchê-la, sabendo que ainda há muito a ser feito”, afirma Paulo Wanderley, presidente do COB.

Dentre os alunos que já se formaram nos cursos do IOB estão a ex-ginasta Daiane dos Santos, que conquistou nove medalhas de ouro em mundiais; a nadadora Poliana Okimoto, primeira brasileira a conquistar uma medalha olímpica na natação; Yane Marques, medalhista olímpica e presidente da Comissão de Atletas do COB; e Hugo Hoyama, 10 vezes campeão sul-americano de tênis de mesa, além dos treinadores campeões olímpicos Rosicléia Campos, do judô, e Marcos Goto, da ginástica.

Os cursos com inscrições abertas podem ser encontrados na página do Instituto Olímpico Brasileiro no site do COB.

