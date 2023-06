COB será primeiro comitê das Américas a assinar o Sports for Nature

O Comitê Olímpico do Brasil (COB) assinará na sexta-feira o compromisso com o Sports for Nature – S4N (Esportes pela Natureza, em português), tornando-se signatário do tratado a partir de julho deste ano.

A entidade será o primeiro comitê das Américas a assumir esse novo acordo.

O Sports for Nature foi capitaneado pelo Comitê Olímpico Internacional (COI), junto à União Internacional para Conservação da Natureza (IUCN) e à Convenção Internacional da Diversidade Biológica (CDB-ONU).

Ao se tornarem signatárias, as organizações esportivas se comprometem a alinhar as suas atividades e operações com ações que contribuam com a diminuição de impactos ao ambiente e para a preservação da natureza.

