CNMP entra na reta final para escolha de novos conselheiros

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Daqui a uma semana, a OAB vai designar representantes para as últimas vagas no Conselho Nacional do Ministério Público. É a última chance de o conselho recrutar mulheres para o colegiado.

Os 12 indicados até aqui foram homens. Faltam as duas vagas da OAB, que na gestão passada foram ocupadas por Sandra Krieger e Fernanda Marinela.

Krieger é candidata à recondução e, embora agrade ao Ministério Público, precisa do apoio do grupo que hoje dirige a OAB, presidida por Beto Simonetti. A indicação será no próximo dia 4.