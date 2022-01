CNMP a caminho de virar um clube exclusivo de homens

O Conselho Nacional do Ministério Público, formado por indicados do Ministério Público, do Judiciário, da Câmara dos Deputados, do Senado e da OAB, corre o risco de ter apenas conselheiros homens no próximo mandato, que começa em fevereiro.

A atual gestão conta com apenas duas mulheres, Sandra Krieger e Fernanda Marinela, ambas indicadas pela OAB.

A entidade, no entanto, já trabalha para colocar dois homens nos lugares das atuais conselheiras.