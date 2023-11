CNJ arquiva reclamação contra desembargadora que apoiou golpistas

Giro VEJA

Em meio à saga da meta fiscal, Lula convoca reunião para avaliar o PAC

O presidente Lula convocou uma reunião para avaliar os projetos de infraestrutura do Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC, e convocou dez ministros para o Palácio do Planalto. Em meio à discussão sobre a meta fiscal, o mandatário fez questão de deixar claro, mais uma vez, que não persegue o alvo de déficit zero para 2024 e deu mais uma alfinetada ao ministro Fernando Haddad, que até então vinha trabalhando para equilibrar despesas e receitas. Os projetos de infraestrutura do Programa de Aceleração do Crescimento e o embate do déficit zero para 2024 são temas do Giro VEJA.