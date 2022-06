CNI apresenta aos presidenciáveis as propostas da indústria para a eleição

Como faz desde as eleições de 1994, a CNI de Robson Andrade vai realizar no dia 29 de junho o tradicional Diálogo da Indústria com os Candidatos à Presidência da República. Para preparar os debates, a entidade já enviou aos presidenciáveis um calhamaço de 21 documentos com as propostas da indústria para o futuro do país.

Na visão da CNI, o Brasil precisa de um ambiente de estabilidade macroeconômica que estimule o crescimento da economia “sem soluços e de forma sustentada”.

“É preciso que o próximo governo siga na direção de combater a inflação, manter o regime de câmbio flutuante e preservar o equilíbrio fiscal. Paralelamente, é preciso que se aprove uma ampla reforma de seu sistema tributário, sem a qual o Brasil não conseguirá eliminar o principal componente do chamado Custo Brasil, que coloca as empresas brasileiras em forte desvantagem competitiva em relação a outros países”, afirma a entidade.

“A estabilidade macroeconômica é essencial, porque cria o ambiente de estabilidade. Sem estabilidade é impossível traçar o caminho que leva ao crescimento econômico”, diz Robson Andrade. “É unânime que o sistema tributário precisa ser mudado e com urgência. O Brasil discute a reforma da tributação sobre o consumo há mais de 30 anos. Não podemos continuar a perder oportunidades, porque é a população quem mais perde”, acrescenta o presidente da CNI.