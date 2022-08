Ciro se reúne com empresários em Belo Horizonte

Ciro Gomes (PDT) se reunirá nesta sexta-feira com empresários em Belo Horizonte na corrida por votos na capital do estado que é o segundo maior colégio eleitoral do país e que tem manifestado preferência por Lula de acordo com as pesquisas eleitorais mais recentes.

A corrida em Minas Gerais contudo tem uma situação sui generis. O candidato ao governo mineiro apoiado por Lula, Alexandre Kalil, está bem atrás nas pesquisas em relação ao governador Romeu Zema (Novo), que busca a reeleição com o apoio de Jair Bolsonaro.

No estado, o PDT de Ciro estará coligado com o PSDB, que terá Marcus Pestana como candidato ao governo. Ciro tentará com a aliança correr por fora da polarização e garantir um palanque local quando a corrida esquentar de vez. O pedetista já deu início a uma rodada de viagens ao Brasil. Nesta quinta esteve em Salvador.