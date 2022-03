Ciro Nogueira admite que Bolsonaro errou ao declarar guerra ao STF

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Entrevistados das Páginas Amarelas de VEJA nesta semana, Ciro Nogueira foi questionado pelo editor Daniel Pereira sobre a postura de Jair Bolsonaro, que ataca ministros do STF e a legitimidade do sistema eleitoral, provocando instabilidades desnecessárias ao país. Nogueira admitiu o erro do presidente:

“Nós temos de respeitar a independência entre os poderes e colocar o interesse da democracia e do cidadão acima de qualquer disputa ou divergência. Houve erros de parte a parte. Tínhamos de estar focados na retomada econômica, no emprego e na renda, e não em provocações desnecessárias. O fundamental é que a gente saiu dessa situação amadurecido e consciente de que o Supremo, o Congresso e o presidente têm cada um a sua atribuição. O presidente tem uma maneira muito espontânea de dizer as coisas e é preciso respeitar isso. Eu pessoalmente confio nas urnas eletrônicas,mas não quer dizer que elas não possam ser fraudadas. Então, é preciso uma vigilância permanente, inclusive da sociedade”, diz Nogueira.

Segundo o ministro da Casa Civil, os magistrados do STF cometem erros quando falam fora dos autos. Nogueira diz que Bolsonaro respeitará o resultado das eleições, vencendo ou perdendo a disputa.