Ciro Gomes segue na cruzada contra o voto útil em Lula

Ciro Gomes (PDT) completou nesta segunda-feira seis dias de sua cruzada contra o voto útil na corrida ao Planalto neste ano. No início da semana passada, a campanha de Lula (PT) lançou um movimento que prega o voto dos eleitores da terceira via no petista já no primeiro turno contra Jair Bolsonaro (PL).

Na própria terça, Ciro soltou nas redes um vídeo em que diz que os petistas, ao propagarem o voto útil, estariam tornando em “inúteis” os votos dos cidadão que não estão satisfeitos nem com a possibilidade da volta do petista e nem com a reeleição de Bolsonaro.

Nesta segunda, a campanha do presidenciável pedetista divulgou mais uma mensagem, pedindo aos eleitores para não embarcarem no projeto petista. “Voto útil é votar no candidato que vai gerar 5 milhões de empregos”, diz a peça elaborada pelo marqueteiro João Santana. O vídeo encerra com a mensagem de que Ciro “é o verdadeiro útil”.

Pesquisa da FSB sobre a corrida eleitoral à presidência divulgada nesta segunda mostrou que a duas semanas das eleições, a terceira via, que crescia há três semanas consecutivas, caiu em intenções de voto, de 19% na pesquisa anterior para 14% no levantamento mais recente. Lula cresceu no mesmo período, de 41% para 44%, enquanto Bolsonaro se manteve estável com 35% dos eleitores.

Continua após a publicidade

Continua após a publicidade

Continua após a publicidade

A duas semanas da eleição, a chamada terceira via, que crescia há três semanas consecutivas, encolheu de 13% para 9% no cenário espontâneo e de 19% para 14% no cenário estimulado.

Leia mais em: https://veja.abril.com.br/coluna/radar/lula-tira-votos-de-ciro-e-tebet-e-volta-a-crescer-na-nova-pesquisa-fsb/

Continua após a publicidade