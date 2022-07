Ciro Gomes promete acabar com reeleição, se for eleito

Durante convenção do PDT que mais cedo oficializou sua candidatura ao Planalto, Ciro Gomes prometeu acabar com a possibilidade de reeleição caso vença a disputa.

O presidenciável citou a PEC das Bondades do governo e classificou a manobra como uma tentativa “desavergonhada” de Bolsonaro permanecer no poder.

“Estamos assistindo nos últimos meses à mais desavergonhada tentativa de permanência no poder já feita por um presidente, ao usar da forma mais criminosa possível esse maléfico instrumento chamado reeleição, que nós vamos acabar na primeira hora quando chegarmos lá”, declarou.

“Para facilitar a negociação séria, honesta e transparente, vou propor o fim da reeleição, abrindo mão deste direito, sem acréscimo de um só dia do meu mandato. Será o fim desta praga que está matando a democracia brasileira!”, disse à plateia.

Citando acordos obscuros no Congresso que permitem a perpetuação de mandatos, Ciro ainda prometeu acabar com o Orçamento Secreto e criticou a propagação de fake news e de ataques ao sistema eleitoral brasileiro.

“Usa de um lado a mão pesada da repressão e da ameaça e, do outro, a mão ágil do estelionato eleitoral”, disse, referindo-se a Bolsonaro.

“A mão pesada de autocrata é a que cria mentiras sobre a segurança das urnas e insinua intervenção armada contra o nosso povo. A mão ágil de larápio é a que moldou a PEC Kamikaze, maior estelionato eleitoral de toda a nossa história. Essa mesma mão já havia costurado acordos com parte do Congresso e construído juntos um bunker de obscuras transações, o famigerado Orçamento Secreto, que vai acabar no primeiro dia do meu governo.”

