Cinemateca acelera trabalhos para reinauguração em maio

Com data marcada para a reabertura ao público, em 13 de maio, a Cinemateca Brasileira tem corrido contra o tempo para organizar os preparativos para o grande dia.

A Sociedade Amigos da Cinemateca, entidade que assumiu a gestão da instituição do governo federal em definitivo no começo do ano, estima que tenha tudo ‘encaminhado’ até o final deste mês.

A lista de afazeres inclui a organização da cerimônia de reinauguração e a escolha da grade de filmes que será exibida. Por enquanto, apenas a sala principal do prédio-sede, na Vila Mariana, estará funcionando.

Após disputa que envolveu governo federal, Ministério Público e sociedade civil, o prédio voltou a funcionar parcialmente em novembro do ano passado. A SAC, que venceu o edital, fará a gestão da instituição pelos próximos cinco anos.