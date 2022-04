Fechada desde 2020, Cinemateca já tem data para reabertura em São Paulo

Fechada desde 2020, a sede principal da Cinemateca Brasileira, em São Paulo, deverá reabrir no dia 13 de maio. O anúncio foi feito ao G1 pela presidente da Sociedade Amigos da Cinemateca, Maria Dora Mourão, que assumiu a gestão da instituição no ano passado.

De acordo com a nova diretora, a sala principal de cinema, com capacidade para 210 pessoas, deverá exibir filmes de quinta a domingo. As exibições ao público estavam suspensas há pelo menos três anos.

Após imbróglio que envolveu governo federal, Ministério Público e sociedade civil, o prédio principal da Cinemateca, na Vila Mariana, voltou a funcionar parcialmente em novembro do ano passado. A SAC venceu o então edital e vai fazer a gestão pelos próximos cinco anos.

Entre incêndios e alagamentos, os prédios que compõem a Cinemateca tiveram denúncias de abandono nos últimos anos.

No início de 2016, um incêndio atingiu um dos galpões na sede principal, na Vila Mariana, destruindo centenas de obras e rolos de filmes. Quatro anos depois, em 2020, uma enchente alagou outro galpão, na unidade da Vila Leopoldina, destruindo fotografias, livros e móveis.