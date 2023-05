Chefe do GSI vai à comissão na Câmara falar sobre o 8 de Janeiro

Nomeado há quase três semanas como chefe do GSI, o general Marcos Antônio Amaro dos Santos vai estrear na Câmara dos Deputados nesta quarta-feira, 24. O ministro do governo Lula foi convidado a comparecer à Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado da Casa para prestar esclarecimentos sobre vídeo em que o general Gonçalves Dias, seu antecessor na pasta, aparece em meio aos golpistas invasores no Palácio do Planalto no dia 8 de janeiro.

O requerimento foi apresentado pelo deputado bolsonarista Delegado Paulo Bilynskyj (PL-SP). Na justificação, ele citou as gravações veiculadas pela CNN Brasil, que provocaram a demissão de Gonçalves Dias.

“Portanto, exercendo o meu dever parlamentar e em defesa do povo brasileiro, assim como, diante a gravidade da situação, cabe convocar a presença do Ministro a fim de questioná-lo minuciosamente para esclarecer sobre o vídeo citado e sua atuação no dia 0 8 de janeiro, nas Sedes dos Três Poderes da República, em Brasília”, afirmou.