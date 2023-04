Chefe da Funarte vai a Portugal por recursos para o setor

Chefe da Funarte, Maria Marighella participa nesta terça da reunião do Conselho Intergovernamental Iberescena, em Lisboa. O encontro conta com a presença do ministro da Cultura de Portugal, Pedro Adão e Silva. A Funarte representa o Brasil no programa Iberescena.

Fundo de Apoio para as Artes Cênicas Ibero-americanas, o programa é formado pela Secretaria-Geral Ibero-Americana (Segib) e por 17 países que o financiam. Nas reuniões do conselho, os representantes definem as políticas e modalidades de ajuda financeira a artistas e grupos de artes cênicas da região.

Na pauta da reunião em Lisboa estão temas como a revisão das convocatórias para 2023-2024. Na convocatória 2022-2023, foram distribuídas 122 concessões de apoio financeiro a projetos, com execução nos 17 países membros do programa. O Brasil obteve um aporte total de 92.407,33 euros, para sete concessões de apoio financeiro.

Além do Brasil, Argentina, Bolívia, Colômbia, Chile, Costa Rica, Cuba, Equador, El Salvador, Espanha, Guatemala, México, Panamá, Paraguai, Peru, Portugal e Uruguai fazem parte do programa.