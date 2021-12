CGU obriga governo a divulgar presentes recebidos e viagens de autoridades

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Depois de um ano de festa para muitos burocratas do governo que voaram em missões oficiais e até foram fotografados em momentos de lazer nesses compromissos, a CGU decidiu recentemente estipular regras para colocar alguma ordem na bagunça.

Além de obrigar os agentes públicos a divulgarem suas agendas de trabalho pelo sistema e-Agendas, o órgão determinou que as audiências com representantes de empresas privadas sejam divulgadas e, em caso de recebimento de presentes, que o agrado também seja detalhado na plataforma.

As viagens realizadas no exercício da função pública também precisarão constar do sistema. “O e-Agendas será disponibilizado, gerenciado e mantido pela Controladoria-Geral da União. Os registros deverão permanecer disponíveis para visualização e consulta, em transparência ativa e em formato aberto, pelo período mínimo de cinco anos”, diz a CGU.