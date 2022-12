CCJ discute Bolsa Família fora do teto por dois anos e gasto de R$ 175 bi

Relator da PEC da Transição na CCJ do Senado, o senador Alexandre Silveira apresentou parecer reduzindo para dois anos o prazo de manutenção do Bolsa Família fora do teto de gastos e criando uma permissão para que o futuro governo Lula tenha 175 bilhões de reais fora do teto para utilizar.

O futuro governo, além de bancar o benefício de 600 reais, quer adotar o adicional de 150 reais por criança de até seis anos em 2023.

“Em valores, o Auxílio Brasil ou o programa que vier a sucedê-lo deverá custar 175 bilhões de reais aos cofres públicos em 2023, dos quais 105,7 bilhões de reais já estão previstos no Projeto de Lei Orçamentária, e outros 69,3 bilhões reais seriam gastos adicionais”, diz o relatório.

Silveira apresentou seu parecer para CCJ do Senado na manhã desta terça-feira e há dificuldade entre os colegas dele em analisar o texto de imediato, sem uma análise mais profunda do texto.

Questionado há pouco se poderia ser ministro do futuro governo, Silveira desconversou: “Não sei o que vou fazer no ano que vem… Quero ser um assessor do presidente Lula”.