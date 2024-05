CBT renova contratos com Roland Garros e o Australian Open

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Presidente da Confederação Brasileira de Tênis, Rafael Westrupp está de viagem marcada a Paris na próxima semana.

Além de acompanhar os brasileiros que competirão em Roland Garros, Westrupp terá reuniões para a assinatura da renovação de contrato entre a confederação e dois Grand Slams: o próprio Roland Garros e o Australian Open.

Somando o acordo em vigor com Wimbledon, a entidade brasileira se mantém como a única confederação no mundo a ter contrato com três dos quatro Grand Slams.

Essas parcerias proporcionam a realização de competições em saibro, grama e piso duro para as categorias de base no Brasil, em ambientes que reproduzem os maiores torneios do mundo.

Os jovens tenistas com melhores resultados ainda recebem como prêmio a oportunidade de disputar esses Grand Slams na classe juvenil, com tudo custeado pela Confederação.