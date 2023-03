CBF investe R$ 172 milhões nas Séries C e D do Brasileiro

A CBF aumentou o investimento nas séries C e D do Campeonato Brasileiro. Na temporada deste ano, a confederação distribuirá 172 milhões de reais aos 84 clubes que participam das duas competições. O montante, que inclui premiações aos campeões e cotas de participação aos clubes, teve aumento de 50% em relação ao pago no ano passado.

O aumento foi decidido pela gestão do presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, e tem como objetivo melhorar a saúde financeira e ampliar o nível técnico dos clubes. A ideia é que as competições fiquem mais atrativas do ponto de vista comercial, com o surgimento de novos patrocinadores e contratos de transmissão dos jogos pela TV.

“Esse dinheiro vai servir para os clubes montarem elencos mais fortes e investirem também nos seus estádios, gramado, iluminação, vestiários. Acredito que quanto melhor o espetáculo, mais interessante as duas séries ficarão para os patrocinadores e torcedores”, disse Rodrigues.

Até a chegada do cartola, que completa neste mês um ano à frente da CBF, os clubes da série D não recebiam cotas de participação ou premiação. Além das cotas, a confederação também banca a organização dos campeonatos, com o pagamento de transporte e hospedagem dos times, os custos de arbitragem e também dos sistemas antidoping.

A série D do Campeonato Brasileiro começa no dia 7 de abril e série C, no dia 3 de maio.

Continua após a publicidade