Cassação de Mamãe Falei ‘vai lavar minha alma’, diz Isa Penna

A deputada estadual de São Paulo Isa Penna (PCdoB) afirmou nesta terça-feira que a possível cassação do deputado Arthur do Val (União Brasil) vai “lavar” sua alma. Isa foi apalpada pelo deputado Fernando Cury (União Brasil) no ano passado, durante sessão no Plenário, e o caso foi levado ao Conselho de Ética, que decidiu pela suspensão de seis meses do parlamentar.

Agora, o colegiado delibera sobre a perda de mandato de Do Val por quebra de decoro, em processo instaurado após divulgação de falas de cunho sexista do parlamentar sobre mulheres ucranianas. O relator, Delegado Olim (PP), apresentou parecer na última semana pedindo pela cassação. Nesta tarde, os demais membros do conselho votam o relatório.

“A cassação do Arthur do Val vai lavar a minha alma. Porque essa Assembleia vai abrir um precedente de que violência contra a mulher é passível para cassação. Por isso a importância do meu caso, que foi estabelecer um mínimo (…) eu não tive direito à pena que era justa, que era a cassação do Fernando Cury, mas as mulheres ucranianas merecem a cassação do Arthur do Val (…) porque a violência contra as mulheres não é uma questão personalista, é uma questão geral da sociedade”, disse a deputada durante deliberação do Conselho de Ética.

Caso o colegiado decida pela cassação do parlamentar, a decisão precisará ser referendada pelo Plenário — os deputados poderão rever a decisão do conselho, e as punições previstas vão desde advertência até a perda temporária ou definitiva do mandato.

A reunião desta terça foi marcada por tumulto e gritaria na Alesp. Os corredores da Assembleia foram tomados por apoiadores de Arthur do Val, convocados nas redes por correligionários e pelo MBL.

Deputados ouvidos pelo Radar relataram intimidação por parte dos manifestantes ao transitar pela Casa — eles dizem ter sido abordados com ameaças pelos apoiadores do deputado. À comissão, o deputado Barros Munhoz (PSDB) apresentou prints de emails e mensagens recebidas com as ameaças.