Relator do caso Arthur do Val pede cassação do deputado na Alesp

Relator do processo contra o deputado Arthur do Val (União Brasil) na Alesp, o deputado Delegado Olim (PP) apresentou o parecer final sobre o caso na tarde desta quinta, defendendo a cassação do mandato do parlamentar. O relatório foi entregue ao Conselho de Ética da Casa.

Do Val virou alvo de ação na Assembleia após o vazamento de áudios sexistas sobre mulheres ucranianas, no início de março. Na ocasião, ele compartilhou em um grupo de whatsapp falas sobre as refugiadas do país serem “fáceis porque são pobres”.

Agora, o conselho deverá se reunir na próxima terça-feira para julgar o parecer do relator, diz a assessoria da presidente do colegiado, a deputada Maria Lúcia Amary (PSDB). Caso os parlamentares decidam pela cassação, a decisão precisará ser referendada pelo Plenário.

Os deputados poderão rever a decisão do conselho, e as punições previstas vão desde advertência até a perda temporária ou definitiva do mandato.

Do Val afirma que, embora se arrependa das declarações, avalia que a cassação é uma punição “desproporcional e ilegal”. Na última quarta, a defesa do parlamentar ingressou na Justiça estadual com um mandado de segurança pedindo que os áudios usados no processo sejam periciados, a fim de verificar possíveis edições no material.