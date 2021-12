Carrefour investe em especial de TV sobre menino negro na periferia

A história de vida de um menino negro na periferia, contada por meio de 17 músicas do álbum “Tiro de Misericórdia”, de Aldir Blanc (16 delas em parceria com João Bosco). O especial de fim de ano da TV Cultura – chamado Auto do Brasil – vai ao ar no dia 23, mas tem pré-estreia nos cinemas nesta terça-feira, no Shopping Frei Caneca.

A ideia é, em uma mistura de TV e teatro, acompanhar como o racismo está presente no dia a dia brasileiro. O tema chamou atenção do Grupo Carrefour Brasil, que viabilizou o projeto com patrocínio.

“A obra tem um papel de instigar a reflexão acerca de questões sociais”, diz Stephane Engelhard, vice-presidente de Relações Institucionais. Desde a morte de um cliente negro em unidade do Grupo, em 2020, o Carrefour adotou uma posição antirracista – e fechou TAC com o Ministério Público para investir 115 milhões de reais em ações.

O elenco tem 12 dançarinos, a ampla maioria negra, coreografados por Tainara Cerqueira. E toda a produção e direção é majoritariamente com pessoas negras.