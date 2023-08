Campanha do Agasalho de SP doa roupas apreendidas pela Receita Federal

A Receita Federal doou 108.000 peças de roupas apreendidas em operações fiscais para a Campanha do Agasalho de São Paulo. A doação foi intermediada pela primeira-dama do estado, Cristiane Freitas, que recebeu, em abril, representantes do órgão no Palácio Bandeirantes, como mostrou o Radar.

“Essa parceria entre o Fundo Social e a Receita reflete um compromisso conjunto em promover a solidariedade e contribuir para o bem-estar das famílias mais vulneráveis”, disse Cristiane.

Do total de peças doadas, cerca de 64.000 agasalhos já foram encaminhados para os 458 municípios paulistas. As outras 44.000 roupas estão em processo de triagem prévia à distribuição.

