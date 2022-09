Campanha de Lula usa Weintraub para atacar Bolsonaro

A campanha de Lula (PT) usou falas de Abraham Weintraub (PMB) para atacar Jair Bolsonaro (PL) na propaganda eleitoral gratuita que foi ao ar neste sábado. O ex-ministro da Educação bolsonarista é rompido com o presidente e um vídeo seu com críticas a Bolsonaro serviu de munição para a campanha petista.

Segundo a propaganda, Bolsonaro montou uma “estrutura do mal” em seu governo, “só com gente igual a ele”. O vídeo diz que o presidente é “cruel”, “desumano”, “inimigo do meio ambiente” e “inimigo da educação”. Para cada acusação, um ministro ou ex-ministro de Bolsonaro é citado como alguém com as mesmas características.

São mencionados Paulo Guedes e os ex-ministros Ricardo Salles, Milton Ribeiro e Eduardo Pazuello. Guedes é tido como cruel por uma fala sua contra o reajuste dos servidores. Salles é lembrado pela infame declaração sobre “passar a boiada” nas leis ambientais. Ribeiro é mencionado pelo balcão de negócios para pastores no Ministério da Educação. Pazuello é criticado pela forma como conduziu a pandemia.

No fim, são exibidos trechos de falas cortadas e editadas de Weintraub em que ele acusa Bolsonaro de acobertar escândalos de corrupção em seu governo. “É passar pano para mentira. É passar pano para ladrão. Porque o bolsonarismo se corrompeu”, diz o ex-ministro no vídeo, no qual ele é perguntado se Bolsonaro “rouba ou deixa roubar”. “Rabo de porco, orelha de porco, pé de porco, focinho de porco, bicho, se não é porco, é feijoada. Tá respondido?”, responde ele.

Veja a propaganda petista: