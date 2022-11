Campanha de Lula acionou o TSE 313 vezes e ganhou 114 processos

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Lucas Vettorazzo e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

A campanha de Lula obteve 114 vitórias nas ações ajuizadas pelos advogados no TSE. Entre as representações, foram 85 vitórias sobre materiais que circulam na internet, ou propagandas eleitorais. Do total, 75 foram sobre fake news e uma dezena por outras irregularidades.

“O resultado foi fundamental para demonstrar as falsas narrativas criadas pela campanha de Bolsonaro com o objetivo de prejudicar a campanha de Lula e atingir as instituições democráticas”, disse a parte jurídica da campanha, composta pelos escritórios Zanin Martins Advogados e Aragão e Ferraro Advogados.

O TSE também acatou o pedido de investigação do “Ecossistema de Desinformação Bolsonarista” constatado pela campanha petista. De acordo com os advogados, a estratégia de produção de fake news abrange mais de 80 perfis de apoiadores de Jair Bolsonaro.

Advogados de Lula acionaram o TSE 497 vezes durante a campanha presidencial. Entre as ações ajuizadas,171 são Representações Eleitorais, sobre as quais a Justiça proferiu 134 decisões. A campanha também apresentou 109 Pedidos de Direito de Resposta e 54 foram apreciados. Os petistas também acionaram a Corte por sete Ações de Investigação Judicial Eleitoral, que resultaram na concessão de 4 liminares.

Confira as denúncias acatadas sobre conteúdos que circulam na internet ou em propagandas eleitorais

Nota de Repúdio contra plano de implantação comunista Ligação entre PT e Lula ao PCC e ao assassinato de Celso Daniel QR CODE no Título de Eleitor com as expressões ‘LULA’ e ‘PT’ Kit gay contra Eduardo Bolsonaro e Floriano Barbosa Kit Gay contra Pablo Marçal Cartilha do PT – incentivo uso de drogas Painel você decide – Comunismo X Liberdade contra Eduardo Bolsonaro, Kim Paim, Rafael Almeida Prado Valentim, Othon Damas Imóveis e outros Painel “você decide” em Porto Alegre/RS contra Eduardo Bolsonaro Lula eliminará o agronegócio caso seja eleito Áudio de ex-diretor do Datafolha sobre manipulação das pesquisas Áudio Aldo Rebelo responsabilizando PT pela alta dos combustíveis Vídeo cortado de Lula bebendo água sugerindo que ingere álcool Fala descontextualizada do presidente Lula sobre acabar com o emprego de trabalhadores de aplicativos Foto do presidente Lula com suposto irmão de Adélio Bispo Lula vai acabar com 13º e férias trabalhistas Suposto advogado do PT como propagador de fake news contra o sistema eleitoral Lula afirmaria ter vagabundos, traficantes e bandidos entre seus apoiadores IPEC divide endereço com Instituto Lula Evento de Taperoá seria uma montagem Suposta foto de Lula com Susana von Richthofen Lula compraria voto de “eleitores baianos” por R$ 10,00 e um sanduíche de pão com mortadela Fala inverídica do Presidente Lula sobre a enfermagem Vídeo Leda Nagle – STF e Lula mandaram matar Bolsonaro Áudio falso com supostas falas de Lula sobre acabar com Antônio Palocci Empresário Bolsonarista que negou Marmita seria apoiador do Lula – Boné Lula Declarações antigas Lula e Gleisi – Admitindo que teriam perdido a eleição Cartilha que incentiva Masturbação infantil e pedofilia Entrevista Mara Gabrilli – Lula teria ligação com o assassinato de Celso Daniel contra Jovem Pan, Terra Brasil Notícias, Mara Gabrilli, Carla Zambelli e Flavio Bolsonaro Entrevista Mara Gabrilli associa PT, Lula e Celso Daniel, contra José Rodrigues da Silva, Brasil Paralelo, Filipe Martins, Jovem Pan, Oscar Fakhoury, Pedro Arthur (MBL), Danilo Balas, Rubinho Nunes, Guto Zacarias, Kim Paim e perfis não identificados Ligação PT ao PCC e morte de Celso Daniel Matéria “O Antagonista” – Associação entre Lula e o PCC Perfil @millionariosoriginal – Desinformação associando Lula à criminalidade Manipulação das urnas Sindicato Trabalhadores Vídeo sobre supostos esquemas governo Lula Apoio de Lula à Ditadura na Nicarágua, fechar igrejas e perseguir cristãos Vídeo Nikolas de Oliveira ‘Faz o L’ – Associando Crimes a votos no Lula Lula e PT apoiam invasões de igrejas e perseguição de cristãos Montagem do jingle “sem medo de ser feliz Reunião de Bolsonaro com Embaixadores e críticas ao sistema eleitoral brasileiro Se Lula vencer as eleições haverá confisco de bens e ativos financeiros da população Bolsonaro liga PT, Lula e PCC Falso apoio de satanista a Lula Lula teria roubado faqueiro Rainha Elizabeth Lula teria recebido cola em entrevista no Jornal Nacional Xangô – Lula teria dito: “Chega dessa coisa de Cristianismo, o Estado será o novo Deus Plantão da Globo de 2018 noticiando a inelegibilidade do presidente Lula como se fosse em 2022 Falas descontextualizadas do candidato Lula sobre corrupção Fala descontextualizada ‘Asfalto por assalto Áudio Mancha Vermelha – Lula vai entregar o brasil para China, Ortega e Maduro Fala descontextualizada para fazer crer que Lula é a favor do aborto Quarentena Fiscal e Confisco de Bens Lula seria a favor do aborto Lula teria agradecido coronavírus Lula apoiaria a Ditadura na Nicarágua Tweets Bolsonaro associando Lula ao PCC Zema diz que PT teria causado tragédia, caos e sofrimento Lula não seria inocente e o STF atenderia a pedidos da campanha de Lula Pesquisa com dados falsos da Modal/Futura em MG Lula teria agradecido coronavírus Lula quer impunidade para bandidos, quem apoia é cúmplice – propaganda eleitoral no Rádio Lula quer impunidade para bandidos, quem apoia é cúmplice – propaganda eleitoral na TV Farinha do mesmo saco, Lula seria o pai da mentira Desinformação sobre Lula implementar banheiros unissex Lula financiou metrô na Venezuela Lula teria tentado beijar uma criança Entorpecentes com etiqueta do Lula Propaganda descontos nas aposentadorias para pagar danos da corrupção Tweet Nikolas – Desvios de verba da saúde Programa Pingo nos i’s 13.10 – Censura do TSE e Lula corrupto Impulsionamento de Vídeo ‘O Sistema’ – Lula seria um dos integrantes do sistema que criou o petrolão, mensalão e quebrou o Brasil Impulsionamento de site Lulaflix.com.br com propaganda negativa e desinformação (especialmente a respeito de condenações e corrupção Impulsionamento de Vídeo – “Voltar com o Ex?” – Lula teria roubado o Brasil Impulsionamento de Vídeo: Aborto – Lula seria favorável ao aborto e a morte Jingle-Auxílio – nome do vice menos de 30% Se para alguns parece estranho – Michele apoiadora A água chegou no sertão – Michele Apoiadora Nome do vice menor que 30% Trucagem para alterar vídeo suspenso de Michelle Bolsonaro Farinho do mesmo saco, Lula seria o pai da mentira Lula teria usado ponto eletrônico em debate na TV Globo Lula seria contra MEIs, instituiria imposto sindical para microempreendedores individuais e acabaria com MEIs Postagens que distorcem informações sobre processos judiciais enfrentados por Lula e questionam a credibilidade do Poder Judiciário André Janones teria coagido imigrantes venezuelanas para criar suposta narrativa a prejudicar campanha de Bolsonaro Posts com série de fake news sobre Lula Panfleto com falso plano de governo do PT