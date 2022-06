Campanha de Bolsonaro tem guerra entre Flávio e Carlos

Carlos Bolsonaro e o irmão, Flávio, estão em guerra nos bastidores da campanha do pai. Há um duelo hoje sobre os métodos de campanha, sua estrutura e o discurso a ser adotado.

Importante na vitória do pai em 2018, Carluxo quer repetir a fórmula, apostando tudo nas redes sociais e seus métodos questionáveis.

Mais atento ao momento político do pai, há três anos e meio como presidente, a própria imagem do “sistema”, Flávio acredita que as redes não terão o mesmo peso a favor de Bolsonaro como tiveram no pleito passado. Bolsonaro agora é o governo e deve, na visão de Flávio, ter uma campanha organizada com profissionais, sem aventuras.

É aí que os dois irmãos andam brigando. Flávio decide com Valdemar Costa Neto os caminhos a seguir. Carlos, por não ter poder sobre o que está sendo tratado, começa a bombardear os profissionais e os métodos definidos pelo irmão e o cacique partidário.

No meio dos dois filhos, Bolsonaro tende a deixar o circo pegar fogo. No caso dos vídeos recentes do programa partidário, ele seguiu Flávio, mas concordou com críticas que Carlos fez. Com o avanço do calendário, os atritos tendem a piorar.

Continua após a publicidade