Câmara vai instalar Conselho de Ética nesta quarta

Em meio à pressão de deputados pela punição de colegas por quebra de decoro, a Câmara vai instalar o Conselho de Ética logo mais, a partir das 11h.

Na reunião desta quarta, os 21 integrantes titulares já indicados pelos partidos vão eleger o presidente e os dois vice-presidentes do colegiado. Há um acordo na Casa para que Leur Lomanto Júnior (União Brasil-BA) seja escolhido para comandar o conselho.

No domingo, o presidente da Câmara, Arthur Lira, afirmou em entrevista à Band que o órgão irá analisar as trocas de ofensas entre parlamentares que têm ocorrido em algumas comissões e no plenário. “Eu entendo que esse processo de polarização exacerbada só vai parar com as punições adequadas, que eu não tenho dúvida que virão”, declarou.

O PL, de Jair Bolsonaro, tem quatro membros no colegiado. Já o PT, de Lula, tem três. Bolsonaristas e governistas, como Nikolas Ferreira (PL-MG), André Janones (Avante-MG), Júlia Zanatta (PL-SC) e Márcio Jerry (PCdoB-MA), já protagonizaram embates e publicações que já motivaram representações ao conselho em 2023.

Provável presidente do órgão, Lomanto Júnior fez campanha para Bolsonaro nas eleições do ano passado.

Veja os nomes dos 21 titulares do Conselho de Ética:

Albuquerque (Republicanos-RR)

(Republicanos-RR) Ana Paula Lima (PT-SC)

(PT-SC) Bruno Ganem (Podemos-SP)

(Podemos-SP) Carlos Sampaio (PSDB-SP)

(PSDB-SP) Chico Alencar (PSOL-RJ)

(PSOL-RJ) Delegado Ramagem (PL-RJ)

(PL-RJ) Domingos Sávio (PL-MG)

(PL-MG) Elmar Nascimento (União Brasil-BA)

(União Brasil-BA) Gutemberg Reis (MDB-RJ)

(MDB-RJ) Jack Rocha (PT-ES)

(PT-ES) João Leão (PP-BA)

(PP-BA) Julio Arcoverde (PP-PI)

(PP-PI) Leur Lomanto Júnior (União Brasil-BA)

(União Brasil-BA) Luciano Vieira (PL-RJ)

(PL-RJ) Marcos Pollon (PL-MS)

(PL-MS) Mário Heringer (PDT-MG)

(PDT-MG) Milton Vieira (Republicanos-SP)

(Republicanos-SP) Paulo Magalhães (PSD-BA)

(PSD-BA) Ricardo Maia (MDB-BA)

(MDB-BA) Sidney Leite (PSD-AM)

(PSD-AM) Washington Quaquá (PT-RJ)