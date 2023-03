PSOL vai ao Conselho de Ética contra deputada: ‘tornou o presidente alvo’

Deputados do PSOL protocolaram nesta quinta uma representação contra a deputada Júlia Zanatta (PL-SC) no Conselho de Ética da Câmara. Ela publicou no Twitter uma foto em que veste uma camisa com a estampa de uma mão com quatro dedos baleada, enquanto segura uma metralhadora.

“Uma parlamentar que toma uma atitude dessas precisa ser responsabilizada. A bancada do PSOL acionou o Conselho de Ética para que ela arque com as consequências de seu preconceito e incitação à violência. Vamos enfrentar o bolsonarismo em todas as esferas”, disse o líder do partido Guilherme Boulos (PSOL-SP).

A deputada justificou em debate com Ivan Valente (PSOL-SP) que estava em um clube de tiros e vestiu uma camiseta que ganhou. Júlia afirmou que “não quis passar nenhuma mensagem”.

“Uma imagem vale mais do que mil palavras. A deputada fez apologia às armas e tornou o presidente da República um alvo, sugerindo sua eliminação”, respondeu o deputado Chico Alencar (PSOL/RJ), que considerou a imagem “inaceitável”.

Na denúncia enviada ao Conselho de Ética, o PSOL disse que a imunidade parlamentar não é absoluta, em caso de “ameaças de morte de qualquer sorte” e afirma que o material é “incompatível com o decoro parlamentar”.