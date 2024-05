Calmaria nas investigações do STF contra o bolsonarismo está perto do fim

Nas últimas semanas, como antecipou o Radar, o ministro Alexandre de Moraes colocou em liberdade diferentes investigados por envolvimento no plano bolsonarista de golpe de Estado.

As decisões do ministro serviram para reduzir as tensões em torno do STF no meio político, algo também visto na decisão do TSE de absolver Sergio Moro nas ações de cassação movidas por PT e PL.

Essa fase de calmaria, no entanto, está muito próxima do fim. Investigadores da Polícia Federal e interlocutores do Supremo dizem que o caso do golpismo bolsonarista vai voltar a dominar os holofotes logo, logo. A PF vem aí.