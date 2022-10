Renan Calheiros pede troca de superintendência da PF em Alagoas

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Lucas Vettorazzo e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Por Ramiro Brites

O MDB emitiu nesta quarta pedido para a troca da superintendência da Polícia Federal em Alagoas. O documento, assinado por Renan Calheiros e endereçado ao presidente do TSE, Alexandre de Moraes, também solicita que se abra uma investigação no Ministério Público contra a corporação. O senador apontou a suspeita de interferência do presidente da Câmara, Arthur Lira, sobre a atividade da PF alagoana.

“No dia 30 de setembro de 2022, sexta-feira, agentes da Polícia Federal, sem mandado de busca e sem qualquer causa provável, invadiram o Hotel Ritz Lagoa da Anta, ocasião em que abordaram de forma premeditada o Presidente da Assembleia Legislativa de Alagoas, candidato a Deputado Estadual pelo MDB, Marcelo Victor”, disse o pedido.

O documento ainda afirmou que a diligência ocorreu durante o dia, em um lugar de grande circulação de pessoas, e não constatou nenhuma ilicitude. Apesar disso, a PF teria divulgado nota à imprensa e vídeo da “abordagem ilegal”.

“Além de ser bizarra a alegação de que se estaria diligenciando para apurar suposta compra de votos em tal contexto fático, a situação gerou constrangimentos e prejuízos, principalmente ao parlamentar e candidato à reeleição pelo MDB, Marcelo Victor”, afirma o comunicado.

Com 51.259 eleitores à favor, Marcelo Victor foi reeleito como terceiro deputado estadual mais votado. O líder de votos, Alexandre Ayres, também é do MDB. Para a bancada federal, Lira foi o parlamentar mais votado.

