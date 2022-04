Caixa libera saque do FGTS para cidades atingidas por chuvas no RJ

A Caixa liberou o saque do FGTS para pessoas que tiveram suas casas atingidas pelas enchentes, enxurradas e deslizamentos de terra que deixaram dezenas de mortos em várias cidades do Rio de Janeiro neste final de semana, como Angra dos Reis, Paraty, Mangaratiba, Belford Roxo, Nova Iguaçu e Mesquita.

As agências da Caixa dessas cidades abrirão uma hora mais cedo a partir desta segunda e um caminhão agência irá percorrer os municípios afetados a partir desta quarta.

Além da liberação do FGTS, o banco irá pausar por 90 dias a cobrança de financiamentos imobiliários de pessoas que vivem em áreas atingidas pelas chuvas. O mesmo será feito com hospitais locais que tenham empréstimos vigentes com o banco público. Nos dois casos, liberação precisa ser solicitada nas agências do banco.