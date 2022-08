Caixa lança aplicativo para renegociar dívidas do Fies

A Caixa colocará no ar na próxima quinta-feira um aplicativo por meio do qual estudantes e ex-estudantes contratantes do Fies poderão renegociar suas dívidas e obter descontos de até 99% do valor devido.

No aplicativo Fies Caixa, além de consultas aos principais dados do contrato e a geração de boletos de pagamento, os usuários poderão renegociar parcelas em atraso. Isso já pode ser feito pelo site do programa, mas o aplicativo passa a ser mais uma forma de acessar o serviço. Pelos cálculos da Caixa, cerca de 1,8 milhão de clientes devem ser atendidos com o novo canal.

As condições que permitem desconto de até 99% das dívidas são válidas para contratos assinados até 2017. Os estudantes terão até dia 31 de dezembro deste ano para renegociar suas dívidas. Segundo o banco, cerca de 1,2 milhão de estudantes poderão renegociar seus débitos.

O usuário precisará pagar a primeira parcela do contrato renegociado para a negociação ser de fato efetivada.

