Caetano Veloso fará show para arrecadar recursos para a campanha de Molon

Caetano Veloso, Maria Gadú e Pretinho da Serrinha farão um show para arrecadar fundos para a campanha de Alessandro Molon (PSB) ao Senado pelo Rio.

O evento será no dia 5 de setembro no Circo Voador, no centro da capital, e terá opções de ingressos para público presencial e remoto. A entrada para assistir ao evento presencialmente custará 250 reais e para acompanhar pela internet ao vivo, 70 reais.

Os ingressos podem ser adquiridos pelo site do movimento “O Melhor para o Rio”, que busca recursos para a campanha de Molon. Como o Radar vem noticiando nas últimas semanas, o candidato sofreu um boicote do seu partido depois de uma briga no estado com o PT, seu aliado no plano nacional.

