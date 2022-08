Molon tenta reverter boicote do PSB a sua campanha

A equipe de Alessandro Molon (PSB) está feliz com os resultados até aqui da vaquinha virtual que banca 100% dos gastos da sua campanha ao Senado pelo Rio de Janeiro, mas, nos bastidores, o deputado ainda tenta reverter o boicote do seu partido ao seu projeto.

Uma celeuma entre PSB e PT a respeito do nome indicado ao Senado na chapa de Marcelo Freixo (PSB) ao governo do Rio levou o partido de Molon a cortar as verbas para a sua campanha provenientes do fundo partidário, estimadas em 2,6 milhões de reais.

A decisão foi tomada antes de os dois partidos decidirem cada um lançar seu candidato próprio, sem coligação. Com isso, o boicote não faria mais sentido, dado que não existe mais a necessidade formal de o PSB pedir votos para o candidato ao Senado do PT. Molon tem desde o início formal da campanha buscado dirigentes nacionais da legenda para abrirem as torneiras do partido e financiarem a sua corrida.

A vaquinha de Molon atingiu nesta quinta a quantia de 131.762 reais de 1017 doações individuais. A campanha já bateu 52% da meta de arrecadação.