Braskem contesta na Justiça dever previsto em acordo com MPs e defensorias

A Braskem luta hoje na Justiça para não ser obrigada a indenizar moradores de bairros de Maceió que a empresa se comprometeu, em acordo com quatro instituições públicas, a incluir em programa de compensação se seus imóveis viessem a fazer parte do mapa de risco pela exploração de sal-gema – o que, de fato, ocorreu.

Em 22 de janeiro, o desembargador Élio Wanderley de Siqueira Filho, da 1ª Turma do TRF-5, acatou pedido da Braskem e suspendeu decisão da primeira instância da Justiça de Alagoas que obrigava a petroquímica a incluir moradores dos bairros de Bom Parto, Farol, Vila Saem e de uma parte da rua Marquês de Abrantes em seu Programa de Compensação Financeira (PCF).

O colegiado do TRF-5 deve analisar a liminar concedida por Siqueira Filho na próxima quinta-feira, 8.

A movimentação da empresa na Justiça vai contra o segundo aditivo ao acordo assinado com os Ministérios Públicos de Alagoas e Federal e as Defensorias Públicas do Estado e da União, de dezembro de 2020. O termo mostra, inclusive, que os estudos encomendados pela própria Braskem já identificavam o risco para as áreas que, só agora, foram incluídas no mapa de impacto.

À época, a petroquímica contratou o Instituto de Geotecnia da Noruega (NGI), a empresa italiana especializada em monitoramento do solo Geoapp e a ACCMS, consultoria formada por um grupo de professores da USP e do Imperial College de Londres, para realizar estudos das áreas com potenciais impactos na superfície em decorrência da atividade de mineração no subsolo.

“Com relação às áreas identificadas como de possíveis impactos futuros pelos estudos de impacto de superfície realizados pela Braskem e compartilhados com as demais Partes do TERMO DE ACORDO, com as Defesas Civis Municipal e Nacional e com o Serviço Geológico do Brasil (CPRM) e que não constam na atualização do Mapa de Linhas de Ações Prioritárias – Versão 4 (…), a Braskem, desde já, concorda em incluir no PCF os moradores e proprietários dos imóveis lá localizados se tais áreas vierem a constar em atualização do mapa”, diz o parágrafo sétimo do acordo, com a redação dada pelo segundo aditivo.