Justiça suspende medidas impostas à Braskem com aumento de mapa de impacto

O desembargador federal Élio Wanderley de Siqueira Filho, da 1ª Turma do TRF-5, acatou pedido da Braskem e suspendeu, nesta segunda-feira, decisão da primeira instância da Justiça de Alagoas que havia aumentado o número de pessoas que a empresa poderá ter de realocar e indenizar depois do alargamento do mapa da área impactada pela mineração de sal-gema em Maceió.

A liminar de Siqueira Filho acolheu um pedido de reconsideração da petroquímica sobre decisão anterior do próprio desembargador. Em dezembro do ano passado, ele havia indeferido pedido idêntico da Braskem.

Naquela decisão, destacou o compromisso assumido pela empresa em acordo com a prefeitura de Maceió de incluir em seu programa de compensação financeira e apoio à realocação os moradores e proprietários dos imóveis das “áreas identificadas como de possíveis impactos futuros pelos estudos de impacto de superfície realizados pela Braskem” se elas “vierem a constar em atualização do mapa”.

Ao justificar a decisão desta segunda, o desembargador disse que o prazo para a Defensoria Pública da União, o Ministério Público do Estado de Alagoas e o Ministério Público Federal se manifestarem sobre o pedido de reconsideração da Braskem “implica evidente risco de esvaziamento do objeto” questionado pela petroquímica.

A decisão contestada pela Braskem mandava a empresa “viabilizar a inclusão facultativa no Programa de Compensação Financeira e Apoio à Realocação da Braskem de todos os atingidos cujos imóveis estão localizados na área definida como criticidade 01 pelo Mapa de Linha de Ações Prioritárias – Versão 5 emitido pela Defesa Civil ano 2023, garantindo a justa e integral indenização por danos morais e materiais, além dos benefícios temporários para viabilizar a realocação com dignidade, com a atualização monetária correspondente”.

Depois do efeito suspensivo concedido pelo desembargador do TRF-5, a Defensoria Pública da União em Alagoas divulgou nota para esclarecer o alcance da decisão e o seu próprio posicionamento. Veja, abaixo, a íntegra da nota:

“Diante dos recentes desdobramentos do caso envolvendo a mineradora Braskem, em especial à decisão do desembargador federal da 1ª Turma do TRF-5 proferida esta semana, a Defensoria Pública da União (DPU) esclarece alguns pontos para o entendimento público:

1º) Mapa de ações prioritárias

A DPU informa que não houve suspensão do Mapa de Risco que define as linhas prioritárias de ação em face do grave problema ambiental causado pela Braskem. A instituição, ampliação ou redução do Mapa de Risco decorre de competência técnica da Defesa Civil, municipal e nacional, com orientação do Serviço Geológico do Brasil (CPRM).

Assim, o referido mapa continua vigente, inclusive sua versão mais recente (versão 5), a partir da qual foram incluídos 1280 novos lotes de imóveis da área de risco. A DPU, o MPF e o MP-AL buscam, através de recente ação civil pública, a inclusão dos novos atingidos no Programa de Compensação Financeira (PCF), para fins de garantir o direito à desocupação/realocação com dignidade e discussão sobre pagamento de indenização justa.

2º) Tutela de evidência e execução provisória individual

No dia 30 de novembro de 2023, o Juízo de primeiro grau deferiu a tutela de evidência pleiteada pelas instituições, ou seja, deferiu a liminar, determinando:

b) À Braskem S.A., a inclusão de todos os atingidos em decorrência da criticidade 00 no Programa de Compensação Financeira e Apoio à Realocação da Braskem todos os atingidos cujos imóveis estão localizados na área definida como criticidade 00 pelo Mapa de Linha de Ações Prioritárias – Versão 5 emitido pela Defesa Civil ano 2023, garantindo a justa e integral indenização por danos morais e materiais, além dos benefícios temporários para viabilizar a realocação com dignidade, com a atualização monetária correspondente;

b.2) e viabilizar a inclusão facultativa no Programa de Compensação Financeira e Apoio à Realocação da Braskem de todos os atingidos cujos imóveis estão localizados na área definida como criticidade 01 pelo Mapa de Linha de Ações Prioritárias – Versão 5 emitido pela Defesa Civil ano 2023, garantindo a justa e integral indenização por danos morais e materiais, além dos benefícios temporários para viabilizar a realocação com dignidade, com a atualização monetária correspondente;

b.3) e instituir, sob a faculdade do atingido cujo imóvel se localiza na área de criticidade 01, Programa de Reparação do Dano Material provocado pela desvalorização do imóvel, bem como o dano moral sofrido em decorrência da inclusão do imóvel na Mapa de Linha de Ações Prioritárias – Versão 5 e em razão do rebaixamento da qualidade de vida, em valor a ser definido em sede de liquidação de sentença, sem a necessidade de desocupação/realocação, cujo valor mínimo poderá ser fixado por esse juízo.

b.4) e contratar empresa independente e especializada para a identificação do dano material dos imóveis na hipótese de decisão do atingido de permanência na região com perfil de monitoramento (criticidade 01), conforme item a.3;

b.5) e contratar assessoria técnica independente e especializada, a fim de dar suporte ao atingindo na avaliação dos cenários e tomada de decisão acerca de sua realocação ou permanência na área, segundo os critérios acima descritos.

Segundo o juiz, o cumprimento da liminar deferida deveria ser iniciado imediatamente. Contra essa decisão, a Braskem interpôs agravo de instrumento ao TRF-5 pedindo sua suspensão. Num primeiro momento, o relator indeferiu o pleito da Braskem.

Paralelamente a isso, as instituições públicas provocaram o Poder Judiciário para que aplicasse medidas coercitivas em face da Braskem, tal como bloqueio de verbas e multa, a fim de coagi-la ao cumprimento da liminar deferida, isto é, iniciar a logística para inclusão dos novos atingidos no âmbito do PCF.

O juízo de primeiro grau indeferiu o pedido de aplicação dessas medidas coercitivas, mas deferiu a execução provisória individual. Importante frisar que as instituições não requereram essa execução provisória individual.

Em consequência, a Braskem, sustentando que essa decisão que autorizava cumprimento provisório da tutela poderia causar efeitos irreversíveis à empresa, interpôs pedido de reconsideração à decisão denegatória no âmbito do TRF5 e o relator, agora, deferiu a suspensão imediata da execução provisória.

Em suma, o desembargador e relator do recurso suspendeu a forma da execução da liminar deferida pelo juiz de primeiro grau (execução provisória individual), mas não a concessão da liminar em si, objetivo da ação ajuizada pela DPU, MPF e MP-AL.

Considerando que a liminar está em pleno vigor, a DPU, MPF e MPE requereram ao Juízo de primeiro grau que a Braskem, no prazo de cinco dias, comprove documentalmente o avanço no cumprimento da tutela de evidência.

3º) Prorrogação do PCF e necessidade de avanço no fluxo das compensações

Nos acordos celebrados entre as instituições públicas e a empresa, previu-se que o PCF teria a duração de dois anos, sendo prorrogado por mais um ano – até dezembro de 2023, após a inclusão de todos os imóveis da área de risco no programa, inclusive desta área de monitoramento, que agora é objeto de controvérsia com a Braskem.

Como já dito, a DPU, MPF e MPE, em nenhum momento, solicitaram o cumprimento provisório de forma individual e imediata, através de liquidação em Juízo. Na verdade, as instituições públicas entendem que o processo de desocupação e, por consequência, a discussão sobre o pagamento de indenização justas aos atingidos incluídos na nova versão do Mapa de Linhas Prioritárias de Ação (Mapa V5) trata-se de ato complexo, devendo seguir a mesma sistemática realizada e pactuada nos acordos anteriores celebrados com a empresa, através da instituição ou extensão de programa de compensação pela própria Braskem, para fins de cumprimento da tutela de evidência.

O PCF foi instituído com o escopo de viabilizar a liquidação e execução dos acordos individuais. Por meio do programa, a Braskem oferta serviços de desocupação/realocação dos atingidos com dignidade, bem como cria um fluxo para discussão e pagamento de indenizações justas. No fluxo da compensação, é obrigatória a prestação de assistência jurídica ao atingido, seja por defensor público ou advogado.

Importante mencionar que, ao longo de cinco anos de caso Braskem, foram firmadas 28 resoluções entre as partes com o intuito de disciplinar e aperfeiçoar as regras relacionadas à execução do PCF, especialmente: a) para definição de cronograma de ingresso do imóvel nas etapas de selagem, desocupação e compensação; b) incorporação de novas áreas no mapa de risco; c) prazos de reanálise e devolutiva aos assistidos do PCF que solicitem reavaliação da proposta de compensação apresentada pela Braskem; d) mecanismo do parecer técnico independente, dentre outros.

Registra-se que a selagem é o ponto de partida para execução do PCF. É o momento em que a Braskem, através de equipe contratada, realiza visita in loco e identifica individualmente os imóveis da área de risco e o respectivo núcleo familiar. A partir daí, os atingidos receberão os selos dos respectivos imóveis e já podem contatar as equipes responsáveis por promover a desocupação com dignidade, mediante liberação de benefícios temporários. Paralelamente ao fluxo da desocupação, inicia-se o fluxo da compensação, em que o atingido passa a discutir o valor das indenizações (material e moral). Neste último fluxo, abre-se uma intenso espaço dialético em que as partes, ambas com assistência jurídica, podem deduzir as pretensões e negociar. Caso haja acordo, homologa-se judicialmente. Em caso de divergência sobre a proposta, é possível liquidar judicialmente.

Ante o exposto, com a inclusão de novos imóveis na área de risco (Mapa Versão 5), as instituições pretendem que o PCF seja prorrogado para fins de cumprimento da tutela de evidência.”