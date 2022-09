Brasília terá amostra de tecnologia brasileira de acessibilidade no cinema

As discussões sobre a adaptação das salas de cinema aos recursos de acessibilidade para pessoas com deficiência estão no radar do poder em Brasília. É que a partir de janeiro do ano que vem começa a valer a lei que exige que todos os exibidores do país estejam adaptados para esse público.

Atualmente, existem diferentes tecnologias para essa entrega. Nesta terça, a Motion Picture Association, que representa os seis maiores estúdios de cinema do mundo, vai promover uma exibição exclusiva na capital federal com um dos formatos já em uso.

A MPA convidou cerca de 50 pessoas com deficiência visual e auditiva para uma sessão especial do filme “Top Gun: Maverick“. A audiência, formada por estudantes de escolas públicas do Distrito Federal, vai usar aparelhos desenvolvidos com tecnologia 100% brasileira, capaz de sincronizar o filme com três recursos de acessibilidade (Libras, legendagem descritiva e audiodescrição) de uma só vez.